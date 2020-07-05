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Ukrayna Bayraktar TB2'yi ilk kez kullandı! Gurur veren görüntüler | Video

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Giriş: 05.07.2020 10:11
Güncelleme:05.07.2020 10:11
Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli silahlara, dünya üzerinden talepler her geçen gün büyüyor. Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'yi büyük çaplı bir tatbikatta ilk kez test etti. Rivne bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, Bayraktar TB2 tüm hedefi başarılı şekilde vurdu.

Ukrayna'da savunma haberleri yapan Defence Expree'te yer alan habere göre; hedefin imha edilmesi sırasında ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L yarı aktif lazer güdümlü mühimmat kullanıldı.

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