18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti
Hollandalı eski futbolcu Mourad Lamrabatte, İspanya’da eşiyle birlikte gittiği tatilde feci şekilde hayatını kaybetti. O anları telefonuna kaydeden Mourad’ın eşi, kocasının kayaya çarptığını görünce ‘Aman Tanrım’ diyerek çığlık attığı duyuluyor.