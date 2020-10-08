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Uçan balonda feci ölüm! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı

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Giriş: 08.10.2020 09:36
Güncelleme:08.10.2020 10:11
Son dakika haberi... Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, sepette asılı kaldı. Saniyeler sonra dehşet anları yaşandı. Görevli, balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Son dakika haberi... Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, sepette asılı kaldı. Saniyeler sonra dehşet anları yaşandı. Görevli, balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. O anlar kameraya yansıdı.

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