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Uçan balonda feci ölüm! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Son dakika haberi... Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, sepette asılı kaldı. Saniyeler sonra dehşet anları yaşandı. Görevli, balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Son dakika haberi... Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, sepette asılı kaldı. Saniyeler sonra dehşet anları yaşandı. Görevli, balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. O anlar kameraya yansıdı.