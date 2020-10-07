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Uçağı birbirine kattı! Maske takmayan yolcuya yumruk attı

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Giriş: 07.10.2020 11:31
Güncelleme:07.10.2020 11:59
ABD’nin Arizona eyaletinden Utah’a gitmek için apronda bekleyen bir uçakta, maske kavgası çıktı. O anlar uçakta bulunan bir yolcunun cep telefonuyla kayıt altına alındı.

ABD'nin Arizona eyaletinden Utah'a gitmekte olan bir yolcu uçağında maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yolculardan Rylie Lansford, yaşlı bir yolcunun uçuşta yüz siperi takması ancak uygun bir yüz maskesi takmayı reddetmesinden sonra başladığını söyledi.

UÇAKTAN İNDİRİLDİ

3 Ekim'de yaşanan olayda maske takmayı reddeden yolcuya öfkelenerek, yumrukla saldırdı. Saldıran maskeli yolcunun uçuşa devam etmesine izin verilirken, maske takmayan yaşlı yolcu uçaktan indirildi. Polis maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlattı.

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