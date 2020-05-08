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Üç kadın arasında inanılmaz kavga: ABD'de AVM otoparkındaki kavga kamerada | Video
"NASIL DAVRANACAKLARINI BİLMİYORLARSA EVDE KALSINLAR"
Yerel medya 3 kadının alışveriş merkezinin yemek bölümünde tartıştıklarını ve daha sonra da otoparkta kavga etmeye başladığını yazarken, olayla ilgili yerel medyaya konuşan bir kişi ise "İnsanlar evlerinden nasıl çıkacaklarını ve halka açık yerlerde nasıl davranacaklarını bilmiyorlarsa, evlerinde kalsınlar. Bu stresli bir dönem bu yüzden evde kal." ifadelerini kullandı. Georgia Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'da koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başlayarak ve ekonomiyi yeniden başlatarak bunu yapan ilk eyaletlerden biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bile bu hamlenin henüz 'çok erken' olduğunu düşündüğü belirtildi.
Koronavirüs salgınında zirveyi geride bırakan birçok ülke, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.