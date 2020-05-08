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Üç kadın arasında inanılmaz kavga: ABD'de AVM otoparkındaki kavga kamerada | Video

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08.05.2020
ABD’nin Georgia eyaletindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, alışveriş merkezinin koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarından sonra açıldığı ilk günde kavga çıktı. Üç kadın arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde salgına yönelik normalleşme çerçevesinde alışveriş merkezleri kısmi olarak açılmaya başladı. Marketin otoparkın 3 kadın arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yerde kavga eden iki kadın ve bir de onları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi görüldü. Aynı anda da başka bir kadının da yerdeki kadınlardan birine şiddet uygulamaya çalıştığı görüldü.Tam bu sırada ise bir adam olaya dahil olarak kadınlardan birine tekme atarak yerdeki kadından uzaklaştırıyor. Güvenlik görevlisine de müdahale eden adam, yerdeki kavga eden kadınlardan birini kaldırıp, onunla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.

"NASIL DAVRANACAKLARINI BİLMİYORLARSA EVDE KALSINLAR"

Yerel medya 3 kadının alışveriş merkezinin yemek bölümünde tartıştıklarını ve daha sonra da otoparkta kavga etmeye başladığını yazarken, olayla ilgili yerel medyaya konuşan bir kişi ise "İnsanlar evlerinden nasıl çıkacaklarını ve halka açık yerlerde nasıl davranacaklarını bilmiyorlarsa, evlerinde kalsınlar. Bu stresli bir dönem bu yüzden evde kal." ifadelerini kullandı. Georgia Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'da koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başlayarak ve ekonomiyi yeniden başlatarak bunu yapan ilk eyaletlerden biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bile bu hamlenin henüz 'çok erken' olduğunu düşündüğü belirtildi.

Koronavirüs salgınında zirveyi geride bırakan birçok ülke, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.

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