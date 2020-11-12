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Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a köpek heykeli tepkisi

DHA
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Giriş: 12.11.2020 14:28
Güncelleme:12.11.2020 14:35
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğin heykelini diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat'ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi. Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir çok kişinin Berdimuhammedov'un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu. Türkmenistan menşeli Alabay'lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

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