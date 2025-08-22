Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Stratejik İş Birliği Zirvesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde bir araya geldi. Liderler, ticaret, ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlarda çok taraflı iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı. Aliyev, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Türkmenistan’ın, işgalden kurtarılan Fuzuli’ye cami armağan edeceğini açıklayan Aliyev, bunun iki ülke dostluğunun sembolü olduğunu söyledi. Ayrıca Özbekistan’ın Karabağ’daki Hankendi Konfeksiyon Fabrikası ile bölgeye yüzlerce kişilik istihdam sağladığını belirtti. Aliyev, Ermenistan üzerinden geçecek yeni ulaştırma koridorunun Azerbaycan’ın transit gücünü artıracağını ifade etti. Görüşmenin ardından imzalanan anlaşmaların ülkeler arası ekonomik ilişkileri daha da derinleştireceği kaydedildi. Mirziyoyev, Washington’da imzalanan Ortak Deklarasyon’un Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve iş birliğini güçlendireceğini söyledi. Liderler, tarihi buluşmanın bölgede uzun vadeli kalkınma için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Zirvede alınan kararların, sadece bölge ülkelerine değil, tüm Avrasya coğrafyasına ekonomik ve stratejik katkı sağlaması bekleniyor.

