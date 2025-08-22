22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Stratejik İş Birliği Zirvesi
Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Stratejik İş Birliği Zirvesi

Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Stratejik İş Birliği Zirvesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 19:35
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde bir araya geldi. Liderler, ticaret, ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlarda çok taraflı iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı. Aliyev, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Türkmenistan’ın, işgalden kurtarılan Fuzuli’ye cami armağan edeceğini açıklayan Aliyev, bunun iki ülke dostluğunun sembolü olduğunu söyledi. Ayrıca Özbekistan’ın Karabağ’daki Hankendi Konfeksiyon Fabrikası ile bölgeye yüzlerce kişilik istihdam sağladığını belirtti. Aliyev, Ermenistan üzerinden geçecek yeni ulaştırma koridorunun Azerbaycan’ın transit gücünü artıracağını ifade etti. Görüşmenin ardından imzalanan anlaşmaların ülkeler arası ekonomik ilişkileri daha da derinleştireceği kaydedildi. Mirziyoyev, Washington’da imzalanan Ortak Deklarasyon’un Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve iş birliğini güçlendireceğini söyledi. Liderler, tarihi buluşmanın bölgede uzun vadeli kalkınma için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Zirvede alınan kararların, sadece bölge ülkelerine değil, tüm Avrasya coğrafyasına ekonomik ve stratejik katkı sağlaması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Stratejik İş Birliği Zirvesi
Stratejik İş Birliği Zirvesi
Stratejik İş Birliği Zirvesi
Trump saat 19’da ne açıklayacak?
Trump saat 19'da ne açıklayacak?
Hem uçak hem tekne!
Hem uçak hem tekne!
BM Gazze’de kıtlık ilan etti!
BM Gazze’de kıtlık ilan etti!
Savaş sonrası İran’dan ilk tatbikat
Savaş sonrası İran’dan ilk tatbikat
Washington-Sofya hattında F-16 krizi!
Washington-Sofya hattında F-16 krizi!
ABD’li sanatçının Gazze isyanı!
ABD'li sanatçının Gazze isyanı!
The Guardian’ın İsrail dosyası!
The Guardian'ın İsrail dosyası!
Zimbabve’de fil yetimhanesi!
Zimbabve'de fil yetimhanesi!
İsrail’in E1 yerleşim planına 21 ülkeden kınama
İsrail'in E1 yerleşim planına 21 ülkeden kınama
Soykırım ordusunun saldırı anı kamerada
Soykırım ordusunun saldırı anı kamerada
Şili’de 7,5 büyüklüğünde deprem!
Şili’de 7,5 büyüklüğünde deprem!
Daha Fazla Video Göster