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Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı

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Giriş: 13.05.2022 00:10
Güncelleme:13.05.2022 00:12
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türkiye’nin başkonsolosluk binasına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenledi. Saldırıda binada hasar meydana geldi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı dün gece 02 sıralarında meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişiler el yapımı patlayıcılarla saldırı gerçekleştirdi.

Binada hasar meydana geldi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

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