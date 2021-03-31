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Türkiye’nin Myanmar Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu'ndan A Haber'de flaş açıklama! Ülkenin filli lideri Aung San Suu Çii nerede?

A Haber
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Giriş: 31.03.2021 18:24
Güncelleme:31.03.2021 18:26
Myanmar’da darbeden bugüne neredeyse üç ay geçti, ülke iç savaşa sürükleniyor. Her gün başka bir ölüm haberinin geldiği ülkede neler oluyor? Türkiye’nin Myanmar Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, son durumu A Haber'e anlattı. İşte Dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu'nun özel röportajı…

Türkiye'nin Myanmar Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, ülkedeki darbe sonrası son durumu A Haber'e açıkladı.

AUNG SAN SUU Çİİ NEREDE?

Divanlıoğlu "Myanmar'daki mevcut şartlarda krizden çıkış görünmüyor." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin filli lideri için ise Kerem Divanlıoğlu, "Aung San Suu Çii'nin durumu hakkında bir bilgi yok. Myanmar'daki gelişmelerde Suu Çii'nin anahtar rol oynayabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU

Darbenin yaşandığı ülke için Divanlıoğlu "Vatandaşlarımızla ilgili olumsuz bir durum yok. Myanmar'da 40 civarı Türk vatandaşı var. Vatandaşlarımızla elçilik olarak 7-24 temas halindeyiz" mesajı verdi.

"ARAKANLI MÜSLÜMANLARA DESTEK SÜRECEK"

Türkiye'nin darbeyi hemen sabahında kınadığını vurgulayan Divanlıoğlu, Arakanlı Müslümanlara Türkiye'nin desteğinin sürdüreceğinin altını çizdi.

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