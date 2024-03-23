Türkiye’den Rusya’daki terör saldırısına kınama! Dışişleri: Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen saldırıya Türkiye'den tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u aradı ve saldırıyı şiddetle kınadı. Bakan Fidan, Başkan Erdoğan ve Türk halkının başsağlığı dileklerini de iletti. Saldırıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasiler de tepki gösterdi.

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