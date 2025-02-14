14 Şubat 2025, Cuma
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Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih'te ilk kez yüz yüze görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio Münih Güvenlik Konferansı marjında ilk yüz yüze görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi. Görüşmeye dair detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.