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Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih’te ilk kez yüz yüze görüştü

Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih'te ilk kez yüz yüze görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 19:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio Münih Güvenlik Konferansı marjında ilk yüz yüze görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi. Görüşmeye dair detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih’te ilk kez yüz yüze görüştü
Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio ilk kez yüz yüze görüştü!
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