Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih’te ilk kez yüz yüze görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio Münih Güvenlik Konferansı marjında ilk yüz yüze görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi. Görüşmeye dair detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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