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Türk vatandaşına Fransız polisinden şiddet! Fransız polisi mi öldürdü?

A Haber
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Giriş: 10.06.2022 13:46
Fransız Liberasyon Gazetesi, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir Türk vatandaşının polis merkezinde şiddete uğradığı görüntüleri yayınladı. 35 yaşındaki Merter keskin isimli Türk vatandaşının boğularak öldürüldüğü belirtiliyor. Ayrıntıları Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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