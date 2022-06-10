10 Haziran 2022, Cuma
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Türk vatandaşına Fransız polisinden şiddet! Fransız polisi mi öldürdü?
Fransız Liberasyon Gazetesi, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir Türk vatandaşının polis merkezinde şiddete uğradığı görüntüleri yayınladı. 35 yaşındaki Merter keskin isimli Türk vatandaşının boğularak öldürüldüğü belirtiliyor. Ayrıntıları Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.