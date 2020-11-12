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Türk unutmaz: Ermeni askerleri yıllar önce Azerbaycanlıları böyle aşağılamaya çalışmıştı

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Giriş: 12.11.2020 19:58
Güncelleme:12.11.2020 19:59
Ermenistan yıllar önce Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi'deki Azerbaycanlılara saldırılara saldırarak Dağlık Karabağ ve çevresini işgal etti. Sonrasında ise hala Türk dünyasının kalbinde tazeliğini koruyan, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı şehrindeki katliam ve işgal gerçekleşti. İşte o dönemde Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ermeni askerlerinin Azerbaycanlıları aşağılar bir şekilde seslendikleri görüldü.
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