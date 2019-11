Turabi kavga videosu! War of the Worlds yarışması karıştı güvenlikler bile Turabi'ye çaresi kaldı

Türkiye'de özel bir televizyon kanalındaki yarışma ile popüler olan Turabi Çamkıran yine bir başka televizyon programında yaptıkları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. War of the Worlds adlı yarışmasına katılan Turabi bir başka yarışmacıyla yumrk yumruğa geldi. Kavga anına ait ortaya çıkan video görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yarışmanın güvenlikleri bile Turabi'yi durdurmakta güçlük yaşadılar. İşte Turabi'nin kavga görüntüleri...

Turabi Çamkıran, War of the Worlds yarışmasında ortalığı birbirine kattı. ABD'nin en başarılı yarışma programlarından olan War of the Worlds'de ikinci kez boy gösteren Turabi, bir başka yarışmacı ile kapıştı. Oyunun ardından yarışmacıya tepki gösteren Turabi, rakibini önce itti, daha sonra üzerine yürüdü. Araya görevliler girdi ancak Turabi'yi durdurmak hiçte kolay olmadı. Turabi Çamkıran, rakibinin üzerine koşarken gergin anlar yaşandı.

Siniri bir türlü geçmeyen Turabi olayları yarışmacıların kaldığı evde de sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayın ardından Turabi yarışmaya veda etti. Turabi, sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklamada bulundu.