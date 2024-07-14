14 Temmuz 2024, Pazar
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Trump’tan yeni açıklama: Korkmayacağız
ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.