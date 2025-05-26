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Trump’tan Rus lider Putin’e rest: Yaptığı şeylerden memnun değilim

Trump’tan Rus lider Putin’e rest: Yaptığı şeylerden memnun değilim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 11:41
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen ABD Başkanı, Rus lider Putin'e sert tepki gösterdi. Ayrıca Trump, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz'a ertelediğini duyurdu.
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Trump’tan Rus lider Putin’e rest: Yaptığı şeylerden memnun değilim
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