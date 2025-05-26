26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Trump’tan Rus lider Putin’e rest: Yaptığı şeylerden memnun değilim
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen ABD Başkanı, Rus lider Putin'e sert tepki gösterdi. Ayrıca Trump, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz'a ertelediğini duyurdu.