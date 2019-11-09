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09.11.2019

Trump'tan muhtemel rakibi hakkında kavga çıkaracak sözler!

ABD'de 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday adayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak eski New York Belediye Başkanı ve milyarder iş insanı Michael Bloomberg'ten yarışa girebileceğine dair sinyaller geldi. ABD Başkanı Trump ise Bloomberg'in adaylığını "Minik Michael başarısız olacak" sözleriyle değerlendirdi. İşte ikili arasında kavga çıkartacak o sözler...

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