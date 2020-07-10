10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Trump'tan Kovid-19 aşısı açıklaması: Çok yakın zamanda...

Trump'tan Kovid-19 aşısı açıklaması: Çok yakın zamanda...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2020 14:10
Güncelleme:10.07.2020 14:38
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı "rekor sürede" bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı. ABD'li Doktor Anthony Fauci ise temmuz ayının sonunda aşı denemelerinde üçüncü aşamaya geçeceklerini duyurdu.

Kovid-19 salgını sürerken dünya genelinde de aşı çalışmaları hızla devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'TAN İLAÇ VE AŞI AÇIKLAMA

ABD'de koronavirüs aşı çalışmaları hakkında Trump açıklama yaptı. Trump "Şu anda Kovid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında... Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü bilim insanı Anthony Fauci de aşının muhtemelen temmuz sonunda üçüncü aşama klinik deneylerde kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Fauci, ayrıca bu yıl sonunda ya da 2021 yılının başlarında aşının uygulanmaya hazır hale geleceğini umduğunu da ifade etti.

Trump'tan aşı açıklaması: Çok yakın zamanda...
Trump'tan aşı açıklaması: Çok yakın zamanda...
Irkçı polisin korkunç cevabı ortaya çıktı
Irkçı polisin korkunç cevabı ortaya çıktı
3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı
3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı
Merkel'e casus şoku! Yakın bir kişi...
Merkel'e casus şoku! Yakın bir kişi...
Kanada'da dolu kabusu!
Kanada'da dolu kabusu!
Kurye köpekle teslimat
Kurye köpekle teslimat
Evlerin üzerine vinç devrildi: 1 ölü
Evlerin üzerine vinç devrildi: 1 ölü
ABD'de sular durulmuyor!
ABD'de sular durulmuyor!
Tataristan'da Müslüman hamile kadına alçak saldırı!
Tataristan'da Müslüman hamile kadına alçak saldırı!
Bosna'nın 'korona'sız köyü
Bosna'nın 'korona'sız köyü
Bilim insanları yeni salgınlara karşı uyardı
Bilim insanları yeni salgınlara karşı uyardı
İran'da ölü sayılarında rekor artış!
İran'da ölü sayılarında rekor artış!
Daha Fazla Video Göster