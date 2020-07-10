Trump'tan Kovid-19 aşısı açıklaması: Çok yakın zamanda...

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı "rekor sürede" bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı. ABD'li Doktor Anthony Fauci ise temmuz ayının sonunda aşı denemelerinde üçüncü aşamaya geçeceklerini duyurdu.

Kovid-19 salgını sürerken dünya genelinde de aşı çalışmaları hızla devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'TAN İLAÇ VE AŞI AÇIKLAMA

ABD'de koronavirüs aşı çalışmaları hakkında Trump açıklama yaptı. Trump "Şu anda Kovid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında... Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü bilim insanı Anthony Fauci de aşının muhtemelen temmuz sonunda üçüncü aşama klinik deneylerde kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Fauci, ayrıca bu yıl sonunda ya da 2021 yılının başlarında aşının uygulanmaya hazır hale geleceğini umduğunu da ifade etti.