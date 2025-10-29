29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump’tan Güney Kore çıkarması: “Birçok konuda sonuca ulaştık”
Trump’tan Güney Kore çıkarması: Birçok konuda sonuca ulaştık

Trump’tan Güney Kore çıkarması: “Birçok konuda sonuca ulaştık”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 17:33
Asya turu kapsamında Güney Kore’ye giden ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile verimli bir zirve gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladık, ulusal güvenlik dahil birçok konuda sonuca ulaştık” dedi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la ilgili de “Onu iyi tanıyorum, her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Güney Kore çıkarması: Birçok konuda sonuca ulaştık
Trump’tan Güney Kore çıkarması: Birçok konuda sonuca ulaştık
Trump’tan Güney Kore çıkarması: “Birçok konuda sonuca ulaştık”
Apartmanda patlama: 2 ölü
Apartmanda patlama: 2 ölü
Yapay yağmur denemelerine rağmen...
"Yapay yağmur" denemelerine rağmen...
Güney Kore’de Trump karşıtı gösteri
Güney Kore'de Trump karşıtı gösteri
Brezilya’da uyuşturucu operasyonu
Brezilya'da uyuşturucu operasyonu
Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü
Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
Hamas İsrail’in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi
Hamas İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi
ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu
ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor!
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor!
Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?
Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?
Daha Fazla Video Göster