Trump’tan Güney Kore çıkarması: “Birçok konuda sonuca ulaştık”

Asya turu kapsamında Güney Kore’ye giden ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile verimli bir zirve gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladık, ulusal güvenlik dahil birçok konuda sonuca ulaştık” dedi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la ilgili de “Onu iyi tanıyorum, her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

