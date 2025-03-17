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Trump’tan flaş açıklama! Putin ile görüşeceği tarihi duyurdu

Trump'tan flaş açıklama! Putin ile görüşeceği tarihi duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 08:16
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Trump açıklamasında, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını açıkladı.

Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.

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