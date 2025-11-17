Trump’tan Epstein açıklaması: Bunların hepsi Demokratların başından çıkıyor

18 Kasım 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 23:38
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump gündemde oldukça konuşulan Epstein davasına ilişkin net mesaj vererek sürecin Cumhuriyetçi Partisi'nin başarılarına gölge düşürülme girişimi olduğunu belirterek "Bunların hepsi Demokratların başından çıkıyor. Bu onların işi." dedi.
