18 Kasım 2025, Salı
Trump'tan Epstein açıklaması: Bunların hepsi Demokratların başından çıkıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump gündemde oldukça konuşulan Epstein davasına ilişkin net mesaj vererek sürecin Cumhuriyetçi Partisi'nin başarılarına gölge düşürülme girişimi olduğunu belirterek "Bunların hepsi Demokratların başından çıkıyor. Bu onların işi." dedi.