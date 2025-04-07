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Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Kimsenin yapamadığını yaptı

Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Kimsenin yapamadığını yaptı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 23:55
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. Başkan Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump "Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptığı yaptı." dedi.
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Kimsenin yapamadığını yaptı
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler!
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