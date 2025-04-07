Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Kimsenin yapamadığını yaptı"

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. Başkan Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump "Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptığı yaptı." dedi.