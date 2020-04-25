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Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’dan korona itirafı!

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25.04.2020
Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’dan koronavirüs itirafı geldi. Stone, ‘’Ben Roger Stone. 1 yıldan fazla bir süre önce Florida’da bir konuşma yaptım ve 2020 başkanlık kampanyası için en önemli konulardan birinin toplumsal sağlık politikaları olacağını söyledim. Bu sırada da Bill Gates ve Bill-Melinda Derneği’nin rolleri bu koronavirüsün formülasyonunda oynadıkları rol ve bu virüs için bir aşı konuları tartışma konusuydu. Bir şey oldukça açık ki, Bill Gates bu toplumsal sağlık krizini kötüye kullanarak zorunlu aşılama ve Amerikalıların mikroçiplenmesi konularındaki görüşünü ortaya çıkarıyor. Bu şekilde de insanları takip ederek test edilip edilmediklerini kontrol edebilecek. Bu durum hem anayasaya aykırı hem de Amerika’ya aykırı. Anthony Fauci’nin de bu konudaki tartışmalarından aşikar ki o da Microsoft, Gates ve onların gündemlerine oldukça yakın Hillary Clinton’un şakşakçısı gibi, tavsiyeleri de şüphe uyandırıcı. Bahsedilen zorunlu aşılama Bill Gates Amerikan nüfusunu azaltmak istediği için mi isteniyor? Çünkü Big Pharma bu şekilde milyarlar elde edebilir. Ben buna inanıyorum ve buna karşı çıkılmalıdır. Amerikalılar zorunlu bir aşılamayı ya da mikroçiplemeyi kabul etmeyecektir.’’ ifadelerini kullandı.

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