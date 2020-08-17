Trump'ın damadından flaş koronavirüs açıklaması: Gripten 6 kat fazla...

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, koronavirüs salgını devam ederken çocuklarını güvenle okula gönderebileceğini söyledi. Joshner, "çocukların gripten ölme ihtimali, koronavirüsten ölme ihtimalinden 6 kat fazla" iddiasında bulundu.

ABD'de Trump yönetimi okulların salgın döneminde açılması ve yüz yüze eğitime geçmesini savunurken pek çok eğitimci, öğrenci ve veli salgın riskini göz önünde bulundurarak okulların açılmasının ertelenmesini istiyor.

Ivanka Trump'ın eşi ve ABD Başkanı Trump'ın 3 torununun babası Jared Kushner, Face The Nation programına katılarak çocuklarının okula dönmesine dair bir şüphesi olmadığını söyledi.

Kushner "Çocukların gripten ölme ihtimali Koronavirüs'ten ölme ihtimalinden 6 kat fazla, gördüğüm verilere göre risk olduğuna inanmıyorum" iddiasında bulundu. Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Virüs herkesi farklı oranda etkiliyor. Çocuklarımızı kesinlikle okula geri göndereceğiz"