Trump’ı kimler öldürmek istedi? 7 yıl önce de suikast paniği yaşanmıştı

Suikast girişimi seçimleri nasıl etkiler? ABD Başkan adayı Trump’a suikast girişiminin arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanları Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber'de değerlendirdi.

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