14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Trump’ı kimler öldürmek istedi? 7 yıl önce de suikast paniği yaşanmıştı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 14:59
Suikast girişimi seçimleri nasıl etkiler? ABD Başkan adayı Trump’a suikast girişiminin arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanları Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ı kimler öldürmek istedi?
Trump’ı kimler öldürmek istedi?
Trump’a suikast girişimi Avrupa’da manşetlerde
Trump'a suikast girişimi Avrupa'da manşetlerde
Suikasta uğrayan 4 ABD başkanı öldürüldü
Suikasta uğrayan 4 ABD başkanı öldürüldü
Trump’ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!
Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!
İşte saldırganın vurulma anı
İşte saldırganın vurulma anı
Trump’a suikast girişimi kamerada
Trump'a suikast girişimi kamerada
Trump’ın ölmesi kime yarayacaktı?
Trump'ın ölmesi kime yarayacaktı?
Trump’a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Trump'a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Suikast girişimi sonrası Donald Trump’tan ilk görüntü
Suikast girişimi sonrası Donald Trump'tan ilk görüntü
Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!
Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı!
Trump kurşunların hedefi oldu!
Trump kurşunların hedefi oldu!
Trump’a mitinginde ateş açıldı!
Trump'a mitinginde ateş açıldı!
Daha Fazla Video Göster