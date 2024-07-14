14 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Trump’ı kimler öldürmek istedi? 7 yıl önce de suikast paniği yaşanmıştı
Suikast girişimi seçimleri nasıl etkiler? ABD Başkan adayı Trump’a suikast girişiminin arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanları Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber'de değerlendirdi.