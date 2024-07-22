22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Trump’a suikast girişimi soruşturması! Gizli servis direktörü ifade verdi
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde yaşananlara ışık tutan 5 maddelik bir ön bulgu raporu yayımlandı. Raporda, "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu bilgisi ulaştı." ifadelerine yer verildi. Bu raporun ardından ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söyledi.