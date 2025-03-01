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Trump ve Zelenskiy kavgası! Savaş nereye gidecek?

Trump ve Zelenskiy kavgası! Savaş nereye gidecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 12:05
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray’da kameraların önünde yaşanan tartışmadan sonra yaptığı açıklamada, "Zelenskiy hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem." dedi. Trump Zelenskiy'nin ismini vermeden "Bu adam bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor." ifadesini kullandı. Zelenski ise ABD medyasına yaptığı açıklamada “Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" ifade etti. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Doç. Dr. Merve Özcan değerlendirdi.
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Trump ve Zelenskiy kavgası! Savaş nereye gidecek?
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