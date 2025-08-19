Trump ve Zelenski Beyaz Saray’da görüştü!

Beyaz Saray’da gerçekleşen Trump-Zelenski zirvesi dünya gündemine damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi kritik görüşme için Washington’da ağırladı. Avrupa’dan birçok liderin de katıldığı zirvede güvenlik, enerji ve Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırıldı. Görüşme öncesinde ve sonrasında yapılan açıklamalar dikkatle takip edildi. Küresel dengeler açısından büyük önem taşıyan zirvede alınan kararlar, hem Avrupa’da hem de dünya genelinde yakından izleniyor. Kritik buluşmanın yansımaları önümüzdeki günlerde daha net görülecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN