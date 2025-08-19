19 Ağustos 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları Trump ve Zelenski Beyaz Saray'da görüştü!
Giriş: 19.08.2025 19:22
Beyaz Saray’da gerçekleşen Trump-Zelenski zirvesi dünya gündemine damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi kritik görüşme için Washington’da ağırladı. Avrupa’dan birçok liderin de katıldığı zirvede güvenlik, enerji ve Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırıldı. Görüşme öncesinde ve sonrasında yapılan açıklamalar dikkatle takip edildi. Küresel dengeler açısından büyük önem taşıyan zirvede alınan kararlar, hem Avrupa’da hem de dünya genelinde yakından izleniyor. Kritik buluşmanın yansımaları önümüzdeki günlerde daha net görülecek.
