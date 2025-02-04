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Trump Ukrayna’nın nadir madenlerini istedi! Kiev madenleri ABD’ye mi devredecek?

Trump Ukrayna'nın nadir madenlerini istedi! Kiev madenleri ABD'ye mi devredecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 19:23
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementlerine yönelik taleplerini açıkça dile getirdi. ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımlara karşılık bu stratejik madenleri almak istediklerini belirten Trump, “Garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz” dedi. Trump, sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa ülkelerine de sert eleştiriler yöneltti. “Ukrayna, Avrupa için daha önemli bir konu ama onlar bizim kadar harcama yapmıyor” ifadeleriyle Avrupa’ya gözdağı verdi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin açıkladığı yardım rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. “Bize ulaşan yardım 75 milyar dolar civarında. Açıklanan rakamlar kâğıt üstünde olabilir” diyerek Trump’a yanıt verdi. Ukrayna’nın 50’den fazla nadir bulunan madene sahip olması ve özellikle nikel, lityum ve titanyum gibi stratejik elementler barındırması, bu tartışmaları daha da alevlendiriyor. Peki, ABD gerçekten Ukrayna'nın madenlerine el koymak mı istiyor? Bu sözler, küresel güç mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı mı? Tüm detaylar haberimizde…
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