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Trump: Suudiler Filistin Devleti istemiyor!

Trump: Suudiler Filistin Devleti istemiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 01:41
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını öne sürerek Filistinlilerin bölgeyi tamamen terk etmesi gerektiğini savundu. "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek, bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." diyen Trump, Filistin halkının zorla göç ettirilmesine yeşil ışık yaktı. Öte yandan, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme sürecinde bağımsız bir Filistin devleti talep etmeyeceğini iddia ederek, Ortadoğu’daki dengeleri değiştirebilecek bir çıkışta bulundu. Trump’ın sözleri büyük tepki çekti.
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Trump: Suudiler Filistin Devleti istemiyor!
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