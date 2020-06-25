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Trump 'Rusya'dan sizi biz mi koruyacağız' Almanya'dan askerlerini çekme kararı aldı |Video

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Giriş: 25.06.2020 20:49
Güncelleme:25.06.2020 21:28
Son dakika haberi; ABD Başkanı Donald Trump hedefinde bir kez daha Almanya vardı. Trump, "Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?" dedi ve Almanya'da konuşlanan Amerikan askerlerini Polonya'ya çekebileceklerini söyledi.

Almanya'yı bir kez daha hedef aldı. Almanya'daki amerikan askerlerinin Polonya'ya çekileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Başkanı Duda'yı beyaz saray'da ağırladı.

Trump, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında başta Almanya olmak üzere NATO'ya gereken mali desteği vermeyen ülkeleri
sert bir dille eleştirdi.

Donald Trump, "Almanya NATO'ya yapması gerekenden çok daha az bir mali destekte bulunuyor. Gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini ödemeliler fakat yüzde birinden biraz fazla ödüyorlar. Yüzde birden bile az olabilir. nasıl hesapladığınıza göre değişir."

Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan 9 bin 500 Amerikan askerini çekeceğini duyuran Trump, bu askerlerin nerede konuşlandırılacağını da açıkladı.

Trump "Polonya NATO'nun gerekliliklerini yerine getiren birkaç ülkeden biri. Bu yüzden Almanya'daki birliklerimizin bir kısmını Polonya'ya çekeceğiz. Almanya'daki asker sayımızı ise 25 bine düşüreceğiz."

Trump, Almanya'ya eleştirlerini Rusya üzerinden sürdürdü.

"Almanya Rusya'dan enerji satın almak için milyarlarca dolar ödüyor, fakat NATO'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmiyor. Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?"

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