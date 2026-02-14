Trump: Rejim değişikliği en iyi senaryo

ABD ile İran arasındaki gerginlik her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Washington yönetimi, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye ikinci bir uçak gemisi taarruz grubunun gönderileceği iddialarının doğru olduğunu belirtti ve müzakerelerde anlaşma sağlanamazsa bunun gerekli olacağını söyledi. Ayrıca Trump, İran’da rejim değişikliğinin “olabilecek en iyi şey” olacağını ifade etti. Bu mesajlarını Fort Bragg askeri üssünden verdi.