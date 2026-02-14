Seydikemer’de su baskını: Evler tahliye edildi

Seydikemer ilçesine bağlı Çukurincir Mahallesi’nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Eşen Çayı’nın taşması sonucu mahallede su baskınları meydana geldi. Taşkının ardından tedbir amaçlı mahallede bulunan yaklaşık 25 evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla hayvanlarını güvenli alanlara götürdü. Seydikemer Belediyesi zabıta ekipleri evlerin boşaltılması için anonslarını sürdürürken, belediye araçlarının vatandaşların tahliyesi için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.