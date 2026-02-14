Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek?

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Pazartesi gününden itibaren hayata geçecek olan düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitleri yeniden tanımlanırken, kontrolsüz limit artışlarının önüne geçilmesi ve siber güvenliğin artırılması hedefleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atılan bu adım, hem finansal istikrarı korumayı hem de tüketicileri borç sarmalından kurtarmayı amaçlıyor.