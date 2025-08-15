Trump Putin zirvesi! Lavros SSCB kazağıyla Alaska’da

Dünyanın merakla beklediği tarihi Trump-Putin zirvesine saatler kala heyetler de Alaska'ya varmaya başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Alaska'ya ulaştı. Kalacağı otele giriş yaparken görüntülenen Lavrov'un kıyafeti ise dikkat çekti. Lavrov'un kazağının üzerinde 1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kısaltması olan "SSCB" yazısının yer aldığı görüldü.

