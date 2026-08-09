Putin NATO’ya mı yürüyecek? Avrupa için kritik senaryo!

Rusya-Ukrayna Savaşı son dönemde Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde kalsa da cephede karşılıklı saldırılar şiddetlenirken, ABD merkezli Wall Street Journal’ın istihbarat raporlarına dayandırdığı “Putin birkaç yıl içinde NATO üyesi bir ülkeye saldırabilir” iddiası yeni bir tartışma başlattı. NATO’nun doğu kanadının hedef alınabileceği ve küçük ölçekli bir kara harekâtı senaryosunun öne çıktığı belirtilirken, A Haber’de konuşan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Rusya’nın Avrupa açısından neden tehdit olarak görüldüğünü ve olası hedefler üzerinden Moskova’nın hesaplarını değerlendirdi.