Trump kritik 7 eyalette Harris’in önüne geçti

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Ülkede yapılan son anketler Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kritik eyaletlerde rakibi Kamala Harris'ın önüne geçtiğini ortaya koydu. Salıncak eyaletler olarak bilinen bu 7 eyalet oyların çoğunluğunu elinde bulunduran Harris'e seçimi kaybettirebilir.

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