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Trump kritik 7 eyalette Harris’in önüne geçti

Trump kritik 7 eyalette Harris’in önüne geçti

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:41
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Ülkede yapılan son anketler Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kritik eyaletlerde rakibi Kamala Harris'ın önüne geçtiğini ortaya koydu. Salıncak eyaletler olarak bilinen bu 7 eyalet oyların çoğunluğunu elinde bulunduran Harris'e seçimi kaybettirebilir.
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Trump kritik 7 eyalette Harris’in önüne geçti
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