Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı! Başarılı kampanya için tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Müslüman yeni belediye başkanı Zohran Mamdani hakkında seçimden önce tehditkar ifadeler kullanmış, hatta kendisi için "Komunist" demişti. İkili Oval Ofis’te bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçtiler. Sanki daha önceden o sürtüşme yaşanmamış gibi samimiydiler. Trump, "Mamdani ile çok güzel bir görüşme geçirdik." dedi. Uzun süredir eleştirdiği Mamdani'yi bu kez "başarılı bir kampanya yürüttüğü" için tebrik etti ve "anlaşmazlıkları çözebileceklerini" dile getirdi.

