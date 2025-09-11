11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Trump destekçisi aktivist öldürüldü! A Haber'de çarpıcı yorum: ABD Başkanına mesaj olabilir
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 00:34
Güncelleme:11.09.2025 00:35
ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Gaffar Yakınca "Utah ufacık sağcı bir eyalet. Mormonların egemen olduğu bir yer idam cezası da var. Bu üniversite de ABD üniveristeleri arasında sağcıların en kolay konuşabileceği yer. Oradan bir olay yaşanıyor ve belki de evet bunlar kalkıp Trump'a kalkıp 'Senin çevrendeki ateşi daraltıyoruz' mesajı veriyor olabilir." dedi.
