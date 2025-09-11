Trump destekçisi aktivist öldürüldü! A Haber’de çarpıcı yorum: ABD Başkanına mesaj olabilir

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Gaffar Yakınca "Utah ufacık sağcı bir eyalet. Mormonların egemen olduğu bir yer idam cezası da var. Bu üniversite de ABD üniveristeleri arasında sağcıların en kolay konuşabileceği yer. Oradan bir olay yaşanıyor ve belki de evet bunlar kalkıp Trump'a kalkıp 'Senin çevrendeki ateşi daraltıyoruz' mesajı veriyor olabilir." dedi.

