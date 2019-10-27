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27.10.2019
Trump: Bağdadi'den sonra DEAŞ'ın başına kim geçecek biliyoruz |Video
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin Suriye'nin batısına düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Canlı yayında yaptığı açıklamada Trump; "Bağdadi'den sonra DEAŞ'ın başına kim geçecek biliyoruz" ifadelerinin kullandı.
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