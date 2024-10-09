09 Ekim 2024, Çarşamba
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Terör devletinin Gazze’ye saldırıları durmuyor! Hastane bahçesindeki çadırlar vuruldu 16 kişi can verdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 369. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan El-Yaman El-Said Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Yerel kaynaklar, 16 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Tıbbi kaynaklar, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren 50'si Kuzey Gazze'de olmak üzere 64 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.