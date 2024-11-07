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Terör devleti İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: En az 38 ölü, 54 yaralı

Terör devleti İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: En az 38 ölü, 54 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 01:30
İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına yenileri eklendi. Lübnan'daki Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığı açıkladı. Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenlendiğini aktaran Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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