13 Ekim 2024, Pazar
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Terör devleti İsrail, Lübnan’ın güneyinde çarşıyı hedef aldı!
İsrail, Lübnan’daki yoğun saldırılarına aralıksız devam ediyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının yaklaşık 1 saat önce Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan çarşıya saldırı düzenlediğini aktardı. Saldırının ardından alevler yükselirken, Lübnan askerlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Saldırının ardından ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.