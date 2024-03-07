07 Mart 2024, Perşembe
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Telefonla oynarken ofise leopar girdiğini gören çocuk soğukkanlılıkla kaçmayı başardı
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.