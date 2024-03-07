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Telefonla oynarken ofise leopar girdiğini gören çocuk soğukkanlılıkla kaçmayı başardı

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Giriş: 07.03.2024 16:49
Güncelleme:07.03.2024 16:50
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.
Telefonla oynarken ofise leopar girdi
Telefonla oynarken ofise leopar girdi
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