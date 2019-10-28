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28.10.2019

Tel Abyad'da terör örgütü PYD'nin saldırısı önlendi

Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı fark ederek saldırıyı önledi. Kent merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araç kontrollü şekilde imha edildi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü bir aracı tespit ederek terör saldırısını önledi. Araçtaki bomba kontrollü şekilde patlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde güvenliğin sağlanması için arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

SMO askerleri, bu kapsamda, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezinde dün YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı tespit etti.

PATLAYICI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

İlçe merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araçtaki bomba, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da dün YPG/PKK'nın Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı başka bir aracın, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde imha edildiğini açıklamıştı.

Tel Abyad kırsalında ayrıca önceki gün pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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