25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Teksas'ta ilkokul katliamı: 21 ölü! Saldırıdan önce de babaannesini öldürmüş
Sivillere yönelik kanlı saldırıların sonu gelmeyen ABD, yeni bir katliama sahne oldu. Bu kez hedefte, Teksas eyaletindeki bir ilkokul vardı. Otomatik tüfekle sınıfları basarak etrafa ateş açan 18 yaşındaki saldırgan, 19'u çocuk olmak üzere 21 sivili katletti. Olay yerinde etkisiz hale getirilen zanlının, saldırıdan hemen önce de babanesini vurarak öldürdüğü öğrenildi.