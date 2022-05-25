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Teksas'ta ilkokul katliamı: 21 ölü! Saldırıdan önce de babaannesini öldürmüş

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 08:44
Sivillere yönelik kanlı saldırıların sonu gelmeyen ABD, yeni bir katliama sahne oldu. Bu kez hedefte, Teksas eyaletindeki bir ilkokul vardı. Otomatik tüfekle sınıfları basarak etrafa ateş açan 18 yaşındaki saldırgan, 19'u çocuk olmak üzere 21 sivili katletti. Olay yerinde etkisiz hale getirilen zanlının, saldırıdan hemen önce de babanesini vurarak öldürdüğü öğrenildi.
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