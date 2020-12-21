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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

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Giriş: 21.12.2020 09:51
Güncelleme:21.12.2020 14:48
Sıfır teknoloji, basit bir yaşam, yüzyıllar öncesini çağrıştıran toplum… Sıra dışı bir topluluğun hikayesi... Onlar Güney Amerika'nın dört bir yanına dağılmış olan Mennonitler. Dışarıdan kimseyle çocuklarını evlendirmeyen ve ibadet şekilleriyle dikkat çeken topluluğun yaşamları merak konusu oldu. Peki Mennonitleri bu kadar ilginç kılan ne? İşte dünyanın en sıra dışı hayatlarından birini yaşayan Mennonitler...

Sıfır teknoloji, basit bir yaşam, yüzyıllar öncesini çağrıştıran toplum… Sıra dışı bir topluluğun hikayesi... Onlar Güney Amerika'nın dört bir yanına dağılmış olan Mennonitler. Dışarıdan kimseyle çocuklarını evlendirmeyen ve ibadet şekilleriyle dikkat çeken topluluğun yaşamları merak konusu oldu. Peki Mennonitleri bu kadar ilginç kılan ne? İşte dünyanın en sıra dışı hayatlarından birini yaşayan Mennonitler...

Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar TEKNOLOJİYİ REDDEDEN TOPLULUK: MENNONİTLER! DÜNYADAN İZOLE YAŞIYORLAR

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