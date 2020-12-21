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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

Son dakika haberi… Sıfır teknoloji, basit bir yaşam, yüzyıllar öncesini çağrıştıran toplum… Sıra dışı bir topluluğun hikayesi... Onlar Güney Amerika'nın dört bir yanına dağılmış olan Mennonitler. Dışarıdan kimseyle çocuklarını evlendirmeyen ve ibadet şekilleriyle dikkat çeken topluluğun yaşamları merak konusu oldu. Peki Mennonitleri bu kadar ilginç kılan ne? İşte dünyanın en sıra dışı hayatlarından birini yaşayan Mennonitler...

A Haber
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 14:59
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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

Dünyadan izole bir yaşam süren Mennonit topluluğu, hayatlarını Meksika, Bolivya ve Paraguay gibi ülkelerde sürdürüyorlar.

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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

Modern tarım tekniklerinden uzak bir şekilde, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar.

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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

Ulaşımı ise 500 sene önce olduğu gibi atlı arabalarla sağlıyorlar.

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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

Sıra dışı topluluğun ibadet edişleri de diğer inanışlardan epey farklı.

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Teknolojiyi reddeden topluluk: Mennonitler! Dünyadan izole yaşıyorlar

Mennonitler, yüzlerini önlerinde bulunan masaya gömerek sessiz bir şekilde ibadet etmeyi tercih ediyorlar.