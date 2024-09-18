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Tayvanlı Gold Apollo şirketi: Marka bizim ama üretim yeri Avrupa

Tayvanlı Gold Apollo şirketi: Marka bizim ama üretim yeri Avrupa

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:30
Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi Lübnan'da infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri Macaristan'daki bir firmayı işaret etti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den detayları aktardı.
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