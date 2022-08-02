02 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tayvan'dan Çin'i çıldırtacak haber! ABD'ye kalpli sevgi gösterisi
Tayvan'daki Taipei 101 tower isimli dev kuleye Pelosi'ye hoşgeldin yazısı yansıtıldı. Tayvan ile ABD isimlerinin arasına da kalp emojisi konulması da dikkat çekti. İşte detaylar...