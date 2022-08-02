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Tayvan'dan Çin'i çıldırtacak haber! ABD'ye kalpli sevgi gösterisi

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Giriş: 02.08.2022 19:18
Tayvan'daki Taipei 101 tower isimli dev kuleye Pelosi'ye hoşgeldin yazısı yansıtıldı. Tayvan ile ABD isimlerinin arasına da kalp emojisi konulması da dikkat çekti. İşte detaylar...
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ABD uçak gemisi Tayvan'a doğru yola çıktı!
Tayvan’dan Çin’i çıldırtacak haber
Tayvan'dan Çin'i çıldırtacak haber
Pelosi Çin’in tehditlerine rağmen Tayvan’da
Pelosi Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'da
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İşte Pelosi'nin uçağının Tayvan'a iniş yaptığı anlar
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